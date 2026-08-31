Gudmundsson-Lazio, le cifre: si lavora per il prestito oneroso con riscatto

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Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulla possibile cessione di Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina, dopo che la Lazio si è fatta avanti e il calciatore ha aperto all'addio in direzione biancoceleste. L'idea allettante per l'attacco di Gattuso porta il nome dell'islandese, con la Fiorentina si sta lavorando sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 16. L'islandese ha aperto e dato la precedenza alla Lazio rispetto alle altre proposte. Contatti costanti, le condizioni per chiudere ci sono ma il tempo stringe.