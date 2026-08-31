L'attacco non si ferma a Beto: trattative per Fernandez e Gnonto

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I movimenti per l'attacco della Fiorentina potrebbero non fermarsi a Beto. Come racconta il Corriere Fiorentino, Paratici starebbe continuando a lavorare per Roberto Fernandez dell'Espanyol oltre a Wilfried Gnonto del Leeds. Sono trattative che la Fiorentina sta portando avanti a prescindere, quando mancano meno di 48 ore alla chiusura del mercato. Kean partirà per Como per le visite mediche, Gudmundsson è sempre più vicino alla Lazio, per questo i movimenti in attacco non sono finiti qui. Occhi dunque su cosa accadrà con Fernandez e Gnonto.