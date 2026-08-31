Sensazioni positive su Torreira. E il discorso Thorstvedt non è archiviato
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Sensazioni positive, fino alla possibile chiusura, sul ritorno di Lucas Torreira alla Fiorentina. Le riporta oggi La Gazzetta dello Sport, sottolineando come per il centrocampista la destinazione resti graditissima visto che gli è rimasta Firenze nel cuore e viceversa. I tifosi non hanno infatti mai dimenticato l’uruguaiano (con passaporto spagnolo) che è stato in riva all’Arno nel 2021-2022 e sarebbe pronto a tornare.
È in scadenza nel 2028 con il Galatasaray, club in cui si è trasferito subito dopo Firenze, e la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Non archiviato del tutto comunque il discorso legato a Kristian Thorstvedt, mediano norvegese del Sassuolo e pupillo di Grosso
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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