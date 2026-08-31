La Fiorentina è in chiusura per Wilfried Gnonto dal Leeds in prestito
La Fiorentina accelera per Wilfried Gnonto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola sarebbe in chiusura per l'arrivo dell'attaccante italiano dal Leeds con la formula del prestito. Una trattativa che, dopo essere stata impostata nei giorni scorsi, sembra quindi essere entrata nella fase decisiva proprio nelle ultime ore del mercato.
Dopo l'arrivo di Beto dall'Everton per 18 milioni di euro e l'ormai imminente partenza di Moise Kean direzione Como, la società viola è infatti intenzionata a completare l'attacco anche con un giocatore capace di agire sull'esterno con il classe 2003 che dovrebbe essere un nuovo rinforzo per Fabio Grosso. Con l'arrivo di Gnonto, si sblocca anche la trattative per l'addio di Gudmundsson, sempre più vicino alla Lazio.
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