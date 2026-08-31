La critica di Pupo: "Non avrei mai organizzato il Centenario dopo una partita"

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Sulle pagine de La Nazione c'è un articolo scritto da Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che lancia una critica sulla scelta di organizzare la festa per il Centenario dopo una partita. Queste le parole dell'artista: "Io non avrei mai organizzato la festa dei 100 anni della Fiorentina subito dopo una partita di campionato. Chi lo ha deciso, forse, ha pensato che con il Frosinone avremmo vinto sottogamba ed ha “azzardato”. Un grave errore di presunzione.

Proprio ciò che d’ora in poi dovranno imparare a non fare i giocatori della Fiorentina. Io sono sicuro che si riprenderanno e ci daranno in futuro delle soddisfazioni ma, ripeto, ciò accadrà solo se affronteranno ogni partita, come se fosse una finale di coppa dei campioni. Detto ciò, auguri alla storia della Fiorentina e in bocca al lupo al suo futuro".