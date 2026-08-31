Mandragora-Torino, entra in gioco Cairo: c'è distanza di qualche milione

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Si è messo a trattare direttamente Cairo per Rolando Mandragora. Questo riporta oggi Tuttosport, aggiungendo come con Paratici il patron del Torino vanti un rapporto privilegiato e sull’altare delle ultime settimane il presidente granata e il direttore sportivo viola hanno confezionato ben tre operazioni. E il ritorno a Torino del regista napoletano 29enne potrebbe essere la quarta, dopo i trasferimenti in granata di Comuzzo e Fortinie la cessione alla Fiorentina di Njie. Il problema non sono certo le convinzioni sul valore di Mandragora.

La società viola ora lo valuta tra 7 e 8 milioni, trattabili, il presidente granata sta cercando di ingaggiare Mandragora per circa 5 o 6 milioni con un obbligo di acquisto condizionato tra un anno, se eff ettivamente non riuscirà a convincere Paratici a confezionare il terzo prestito con diritto