Calciomercato Fiorentina, Sottil rinnova fino al 2028: ingaggio spalmato e prestito al Watford

vedi letture

Sottil va al Watford, ma prima rinnova di un anno con la Fiorentina spalmandosi l'ingaggio: i dettagli del nuovo accordo

Riccardo Sottil riparte dall'Inghilterra, ma prima di lasciare Firenze ha definito il proprio futuro con la Fiorentina. L'esterno viola ha infatti rinnovato il contratto fino al 2028, con un'operazione che prevede anche una rimodulazione dell'ingaggio. La formula scelta dal club e dal giocatore consiste nello spalmare su due stagioni lo stipendio che Sottil avrebbe percepito in un solo anno. L'esterno avrebbe avuto diritto a circa un milione di euro netti, mentre con il nuovo accordo la cifra viene distribuita sui due anni, con un esborso di circa 500 mila euro netti a stagione.

Una soluzione che permette alla Fiorentina di alleggerire l'impatto dell'ingaggio sul bilancio e, allo stesso tempo, di procedere ad un prestito con diritto di riscatto che altrimenti sarebbe stato impossibile vista la scadenza nel 2027. Sottil è infatti pronto a trasferirsi al Watford in prestito con diritto di riscatto, per una nuova esperienza dopo gli ultimi mesi vissuti in maglia viola.