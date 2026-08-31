La Fiorentina e il caso Dodo: alla fine il brasiliano può restare a Firenze

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Resta tutto da definire il futuro di Dodo, uno dei casi più spinosi in casa Fiorentina in queste ultime ore di mercato. La situazione del terzino brasiliano potrebbe infatti trascinarsi fino alla chiusura della sessione, con diversi scenari ancora sul tavolo e nessuna soluzione definitiva. Nei giorni scorsi era stata valutata anche la possibilità di un trasferimento all'Olympiakos, ipotesi che però non ha trovato il gradimento del giocatore e che è stata di fatto accantonata. Adesso è atteso un nuovo tentativo da parte del Nottingham Forest, club che da tempo segue con interesse il laterale viola e che potrebbe tornare alla carica nelle prossime ore.

La destinazione inglese, tuttavia, non sembra particolarmente gradita a Dodo. Un elemento che rischia di complicare ulteriormente i piani della Fiorentina, intenzionata a sistemare la rosa nelle ultime ore di mercato ma che dovrà inevitabilmente fare i conti anche con la volontà del calciatore. E così, a sorpresa, non è da escludere nemmeno lo scenario di una permanenza a Firenze. Se non dovessero arrivare proposte convincenti per tutte le parti in causa, Dodo potrebbe restare a disposizione di Fabio Grosso e proseguire la sua esperienza in maglia viola. In questo caso tornerebbe d'attualità anche l'ipotesi di un rinnovo-ponte di un anno, soluzione già emersa nelle scorse settimane per prolungare il rapporto tra il brasiliano e la Fiorentina. Le prossime ore saranno decisive.