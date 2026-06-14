Il Torino su Amatucci. Torna a Firenze dal Las Palmas ma non rientra nei piani

vedi letture

Uno dei giocatori che il Torino sta seguendo per rinforzare il centrocampo è Lorenzo Amatucci: classe 2004, di proprietà della Fiorentina. Nell'ultima stagione ha giocato in Spagna con il Las Palmas e ora che il prestito è terminato il club iberico non vuole esercitare il diritto di riscatto.

Come riporta Tuttosport, Amatucci tornerà a Firenze ma non rientra nei piani della società viola e Petrachi sta pensando di portarlo a Torino. Il ds granata conosce molto bene il centrocampista: nell'estate del 2024 lo aveva infatti portato alla Salernitana, in Serie B, e ne apprezza le qualità tecniche. Chissà che non riesca a prenderlo una seconda volta.