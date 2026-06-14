Non solo Norton-Cuffy: da Joao Mario a Barbieri, i nomi sulla lista di Paratici

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La Fiorentina lavora per cambiare le proprie fasce, dal momento che sia Dodo che Gosens sono già con la valigia in mano e pronti a salutare questa estate. La lista del ds Paratici è lunga e La Gazzetta dello Sport oggi parla di Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa per il quale il Grifone chiede 18 milioni di euro. Un prezzo ritenuto troppo alto dalla Fiorentina che induce però ad iniziare una trattativa.

La rosea però scrive che per lo stesso ruolo resiste anche la candidatura di Joao Mario, portoghese della Juventus appena rientrato dal prestito al Bologna. Occhio però anche a Tommaso Barbieri della Cremonese, mentre a sinistra si segue pure Roy Revivo, israeliano del Maccabi.

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