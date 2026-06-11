Koleosho costa 7 milioni di euro. Su Fabbian spunta il Friburgo

Koleosho costa 7 milioni di euro. Su Fabbian spunta il FriburgoFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:36Rassegna stampa
di Redazione FV

L’edizione odierna di Tuttosport dedica spazio al mercato della Fiorentina, e scrive di Luca Koleosho. Il giocatore, reduce dal prestito al Paris Fc e di proprietà fino al 2029 del Burnley, ha una valutazione intorno ai 7 milioni, non eccessiva per chi è ritenuto da molti un sicuro investimento. Vedremo. In uscita occhio al centrocampista viola Giovanni Fabbian, che secondo quanto riporta il quotidiano piemontese (notizia anticipata da FirenzeViola) interessa al Friburgo in Bundesliga.