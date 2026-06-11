Grosso illustrerà il progetto a Kean, ma imporrà delle condizioni

Grosso illustrerà il progetto a Kean, ma imporrà delle condizioniFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:12Rassegna stampa
di Redazione FV

La Repubblica (ediz. Firenze) si sofferma su Moise Kean. Il quotidiano fa leva sul feeling che c’è tra Fabio Grosso e il giocatore. La partita si giocherà soprattutto sull’aspetto mentale - si legge - Grosso illustrerà a Kean il suo progetto di calcio propositivo e i rifornimenti che ha in mente per metterlo al centro del gioco, chiedendo però in cambio totale partecipazione, voglia e costanza, sia negli allenamenti che nelle partite. Parallelamente al contatto tra l’allenatore e il giocatore, la settimana prossima Paratici incontrerà Lucci, l’agente di Kean. Un confronto per capire l’uno le possibilità dell’altro. 