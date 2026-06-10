Calciomercato Fiorentina, Fabbian può partire nonostante il riscatto: interesse del Friburgo

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La stagione appena terminata con la salvezza ha lasciato in eredità alla Fiorentina due giocatori il cui futuro era appunto legato all'obiettivo minimo della squadra, ossia Giovanni Fabbian e Marco Brescianini, rispettivamente dal Bologna e dall'Atalanta. Solo per i loro riscatti obbligatori la Fiorentina ha speso circa 25 milioni.

Il rendimento e un ruolo complicato

Soprattutto il primo, arrivato a gennaio, non è riuscito ad emergere nel gioco di Paolo Vanoli, anche per una difficile collocazione come ruolo (nato mezzala dove ha giocato anche in Under 21 insieme a Ndour, cambiato da Italiano in trequartista nel Bologna). Il trequartista ha chiuso la stagione con 1.045 minuti giocati in 22 presenze tra tutte le competizioni (15 in campionato, 6 in Conference e 1 in Coppa Italia).

Cifre riscatto e dubbio Fiorentina: Friburgo interessato

Andando nello specifico la Fiorentina ha pagato 1 milione di prestito oneroso e 13 di riscatto mentre ha risparmiato 1.5 di bonus che non sono scattati (legati a presenze e gol). Una cifra notevole che però lascia dubbi sulla permanenza del giocatore che sarà valutato ovviamnete dal nuovo allenatore Fabio Grosso. Intanto sul giocatore, oltre ad un timido interessamente della Lazio di cui si parla da tempo, ci sarebbe il Friburgo. Il club tedesco, arrivato in finale di Europa League, non sarebbe però disposto a pareggiare la spesa della Fiorentina. L'interesse però è stato manifestato e vedremo se diventerà qualcosa di più concreto.