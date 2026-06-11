Viola, nei radar Thorsvedt e... Kostic, in scadenza con la Juventus
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Questa mattina La Gazzetta dello Sport fa un punto di mercato generale in casa Fiorentina. Su Moise Kean la Rosea scrive che l’attaccante conosce bene Fabio Grosso e che quindi la parola del nuovo allenatore avrà un bel peso visto che, sotto la sua guida in Primavera, Kean ha realizzato 24 gol nel 2015-2016 e 13 l’anno successivo, quando era già anche nel giro della prima squadra. In entrata infine continuano a essere nei radar Thorsvedt del Sassuolo e Kostic, in scadenza con la Juventus.
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