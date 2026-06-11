Viola, nei radar Thorsvedt e... Kostic, in scadenza con la Juventus

Viola, nei radar Thorsvedt e... Kostic, in scadenza con la JuventusFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Questa mattina La Gazzetta dello Sport fa un punto di mercato generale in casa Fiorentina. Su Moise Kean la Rosea scrive che l’attaccante conosce bene Fabio Grosso e che quindi la parola del nuovo allenatore avrà un bel peso visto che, sotto la sua guida in Primavera, Kean ha realizzato 24 gol nel 2015-2016 e 13 l’anno successivo, quando era già anche nel giro della prima squadra. In entrata infine continuano a essere nei radar Thorsvedt del Sassuolo e Kostic, in scadenza con la Juventus. 