Thorstvedt e Miretti sono necessari? Simili a Fabbian-Brescianini

Thorstvedt e Miretti sono necessari? Simili a Fabbian-BrescianiniFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:48Rassegna stampa
di Redazione FV

Stamani La Nazione si sofferma sui nomi di Thorstvedt e Miretti, elementi - si legge - non troppo lontani per caratteristiche a certi calciatori già presenti nella rosa viola. È questa la domanda che serpeggia da qualche ora. Ovvero da quando la Fiorentina sembra aver puntato il norvegese del Sassuolo e il centrocampista della Juventus. Servono davvero giocatori del genere? In bilico ci sono, tra gli altri, Fabbian e Brescianini, abbastanza sovrapponibili e Thorstvedt e Miretti. Anche Fazioni resta in attesa di giudizio. Nel 4-3-3 di Grosso non c’è spazio pr uno con le sue caratteristiche a meno che il nuovo tecnico viola decida di lavorarci come mezzala. 