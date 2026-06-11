Come sta Kean? L'infortunio era già archiviato a fine campionato

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Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle condizioni fisiche di Moise Kean e scrive che il bomber viola sta bene (si sta allenamento anche da solo in queste vacanze) e anzi, il problema alla tibia era sostanzialmente archiviato già nel finale di campionato. Tanto per intendersi: se nelle ultime due gare fosse stata ancora in ballo la salvezza avrebbe giocato. Al suo posto invece ha giocato Piccoli. Altro assistito di Lucci, e altro spettatore interessate della vicenda Kean.