Thorstvedt ha già detto sì alla Fiorentina: il Sassuolo vuole 15 mln
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Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto su Kristian Thorstvedt. Il calciatore ha già fatto intendere di gradire Firenze come destinazione. Adesso arriva il difficile, non tanto legato allo stipendio (a oggi guadagna 600mila euro all'anno), quanto alle richieste del Sassuolo; nonostante sia a un anno dalla scadenza, l'ad Giovanni Carnevali chiede circa 15 milioni.
Ma si può trattare, visto che la volontà del ragazzo sembra chiara. Nel 4-3-3 di Grosso potrebbe essere il perfetto alter ego (con caratteristiche diverse) di Mandragora. Il biondissimo vichingo, che sarà impegnato nelle prossime settimane ai Mondiali americani con la sua Norvegia, porterebbe alla corte di Grosso centimetri e soprattutto inserimenti
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