Kean scopre le carte: a metà della prossima settimana l'incontro

Kean scopre le carte: a metà della prossima settimana l'incontroFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:12Primo Piano
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Moise Kean e scrive che a metà della prossima settimana verranno scoperte le prime carte. Ma ad ora le strade sono due: il centravanti può restare in viola come uno dei pilastri del primo progetto tecnico targato Paratici, oppure diventerà l’ago della bilancia del mercato. Nei prossimi giorni è previsto un incontro fra dirigenza ed entourage del centravanti per mettersi a un tavolo e capire strategia e intenzioni del club. Nel frattempo il giocatore non ha fretta di fare la valigia. 