Primavera: Parolo e Bonucci non convincono. Pasqual combattuto

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La Nazione fa il punto sul prossimo tecnico della Fiorentina Primavera e non solo. A ore sarà ridisegnato il volto del settore giovanile viola, che dovrà decidere le varie guide tecniche fino all’Under 15. Salvo sorprese dovrebbero essere confermati Matia Balestracci ed Enrico Cristiani, protagonisti dell'ottimo lavoro svolto rispettivamente con Under 15 e Under 16. Restano però diverse caselle da riempire. Da capire innanzitutto il futuro di Marco Capparella: le richieste non gli mancano, ma potrebbe restare alla guida dell'Under 18 qualora non arrivasse la promozione in Primavera.

Chi il tecnico della Primavera?

Proprio l’allenatore di quest'ultima resta il vero rebus: Valentino Angeloni continua a spingere per una soluzione interna, ma Paratici ha deciso di seguire personalmente la questione. Dopo oltre un mese di casting le candidature valutate non hanno prodotto la svolta sperata – i profili di Marco Parolo e Leonardo Bonucci non hanno convinto – mentre Manuel Pasqual resta combattuto tra l'ipotesi di tornare in viola e il percorso che sta portando avanti con l'Under 16 azzurra.