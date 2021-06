Ancora spazio a quella che poteva essere una tragedia e non lo è stata su La Gazzetta dello Sport, stavolta elogiando il compagno di squadra di Christian Eriksen: Simon Kjaer, capitano della Danimarca e centrale de Milan. "L'amico eroe", come lo rinomina la Rosea nel titolo a lui dedicato: "Tiene in vita Christian e consola la moglie".