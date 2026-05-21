Kean verso il forfait domani. CorSport: "Prevista pioggia di fischi"
Il Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulla squadra viola in vista della gara di domani contro l’Atalanta. Crescono sempre di più le possibilità che Kean viva l'ultima sfida stagionale dalla tribuna: anche ieri per l'attaccante, ai box da inizio aprile per il cronico problema alla tibia, doppia seduta a parte per cercare di recuperare, quantomeno per la panchina in una serata che sarà quella di addio per tanti.
Vanoli proporrà una Fiorentina simile a quella vista negli ultimi mesi: c'è da sostituire Ranieri, squalificato, e in questo senso è già pronto Comuzzo, favorito su uno dei partenti, Rugani, per far coppia con Pongracic. Il clima - inteso come atmosfera - sarà molto simile a quello del post Fiorentina-Genoa, con aria di contestazione che soffia sulle teste di tutti, tranne che di Vanoli.
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