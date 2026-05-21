Il 18% dei gol è di Mandragora. CorSport: "Futuro? Felice a Firenze"

vedi letture

Stamani il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Rolando Mandragora ha contribuito in maniera attiva al raggiungimento dello scampato pericolo, segnando 7 gol solo in campionato, l’ultimo dei quali, bellissimo, alla Juventus. L’anno scorso in Serie A ne aveva siglati 4. In pratica il 18% dei gol realizzati dalla Fiorentina è da riconoscere all’ex Torino. Un contributo straordinario alla produzione offensiva. Futuro? Il giocatore, che a Firenze sta più che bene e sul contratto ha un’opzione di rinnovo per il 2029, ascolterà il club e deciderà cosa fare in base a prospettive, ambizioni e possibilità. Più in generale, progetto.