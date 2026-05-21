Il 18% dei gol è di Mandragora. CorSport: "Futuro? Felice a Firenze"
FirenzeViola.it
Stamani il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Rolando Mandragora ha contribuito in maniera attiva al raggiungimento dello scampato pericolo, segnando 7 gol solo in campionato, l’ultimo dei quali, bellissimo, alla Juventus. L’anno scorso in Serie A ne aveva siglati 4. In pratica il 18% dei gol realizzati dalla Fiorentina è da riconoscere all’ex Torino. Un contributo straordinario alla produzione offensiva. Futuro? Il giocatore, che a Firenze sta più che bene e sul contratto ha un’opzione di rinnovo per il 2029, ascolterà il club e deciderà cosa fare in base a prospettive, ambizioni e possibilità. Più in generale, progetto.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoParatici vedrà Vanoli: la partita è ancora aperta. La conferma è possibile, ma sarebbe difficile da comprendere. Dal nome del prossimo allenatore si capirà più di quanto si pensi sulle ambizioni di Commisso
Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
Mario TeneraniServiva dignità per un bel trionfo. Non riscrive però una stagione fallimentare. Bravo Paratici a tagliare qualsiasi voce. Vanoli in rialzo ma nulla è ancora deciso
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com