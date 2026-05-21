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La Fiesole tuona: "Ci avete rovinato, chi non dà l'anima fuori dai c...."

La Fiesole tuona: "Ci avete rovinato, chi non dà l'anima fuori dai c...."
Oggi alle 10:07Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato, Ludovico Mauro

Alla vigilia di Fiorentina-Atalanta, ultima gara di una stagione deludente da parte dei viola, il tifo organizzato tuona. “Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l’anima fuori dai coglioni”, recita lo striscione a firma Curva Fiesole affisso questa notte in città. Di seguito gli scatti realizzati da FirenzeViola.it sul posto: