Il Bournemouth pressa Fortini, La Nazione: "Giocatore combattuto"

Il Bournemouth pressa Fortini, La Nazione: "Giocatore combattuto"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Nazione si sofferma sul futuro di Niccolò Fortini, per il quale si è fatto avanti da oltre un mese il Bournemouth, che nelle ultime settimane ha già avviato i primi contatti col suo entourage senza, però, interpellare la società viola. Che non considera Fortini un giocatore sacrificabile e anzi continua a lavorare per blindarlo. Il problema è che il richiamo inglese per il classe 2006 pesa eccome: chi lo conosce lo racconta combattuto davanti alla possibilità di avvicinarsi al sogno di una vita, giocare in Premier League.

Le voci su Fortini rendono ancora più incerto il futuro delle fasce: restano ancora da chiarire le situazioni di Dodo, Gosens e Parisi. Un tetris.