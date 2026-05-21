Futuro viola, il ds Paratici parla di Grosso: "Non escludiamo nulla"

Futuro viola, il ds Paratici parla di Grosso: "Non escludiamo nulla"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
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di Redazione FV

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio riporta alcune dichiarazioni di Fabio Partici a margine della presentazione dei candidati al Golden Boy, i migliori talenti calcistici, presso Solomeo, quartier generale di Brunello Cucinelli. Queste le parole del ds viola su Paolo Vanoli: “Se può restare? Certamente, riflettiamo e pianifichiamo, tutto a tempo debito. Faremo le analisi e le scelte". Mentre su Fabio Grosso, accostato più volte alla Fiorentina: “Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto”.