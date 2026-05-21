M. Serena a La Nazione: "Vanoli out? Non sempre i cambi pagano"
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L'ex Fiorentina, Michele Serena, ha parlato a La Nazione di Paolo Vanoli: "Gli era stato chiesto di centrare la salvezza e l’ha fatto con quattro-cinque giornate d’anticipo: per quella che era la situazione devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro. Ne ho vissute di stagioni così, vi garantisco che non sempre quando si cambia allenatore i risultati migliorano”.
lo confermerebbe sulla panchina viola?
“Non lo so. Di certo nel calcio si vive di etichette. Probabilmente Vanoli ne ha una che non piace. Chi garantisce che un suo eventuale successore possa fare meglio?”.
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Angelo GiorgettiParatici ha deciso, vuole cambiare: i nomi in lista per la panchina. I tempi dell’annuncio e la ‘cultura calcistica’ da costruire al Viola Park. I ringraziamenti a Vanoli, lo spot di orgoglio a Torino e i comunicati sospesi della Curva
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