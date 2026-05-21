Solomon e Harrison ai saluti, RepFi: "Anche Dodo tra i sacrificati"
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La Repubblica (ediz. Firenze) fa il conto dei giocatori che potrebbero andarsene dalla Fiorentina dopo l’ultima gara di campionato. Tra questi ci sono Solomon e Harrison, arrivati a gennaio e destinati a tornare in Inghilterra per via dei riscatti ritenuti onerosi, e Rugani che non ha raggiunto le condizioni per la permanenza dopo soli cinque mesi.
Occhio anche alla difesa e le fasce: Dodo è ormai in rotta col club e sarà tra i sacrificati dell’estate per fare cassa, mentre su Fortini c’è il Bournemouth. Anche Gosens non è certo della permanenza. In avanti restano da valutare Kean e Piccoli (sull’ex Juve vige la clausola rescissoria da 62 milioni dal primo al quindici luglio).
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