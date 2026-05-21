Bresciainini e Ndour resteranno. Gazzetta: "Ma servirà un altro colpo"

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L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina ripartirà dalle certezze: Fagioli, Mandragora e Ndour. A loro si aggiungono Brescianini e Fabbian, arrivato a gennaio e riscattati con obbligo a salvezza raggiunta. Questi ultimi due non hanno convinto e non sono riusciti a diventare dei punti fermi, ma ad ora non sono sulla lista dei partenti - si legge - Anche per non sconfessare il mercato invernale dopo aver già fatto la stessa cosa con quello estivo.

Entrambi sono destinati a rimanere, ma nella prossima stagione dovranno fare uno scatto in avanti. Per completare il reparto basterebbe poi un innesto di alto livello in grado di alzare la qualità e rilanciare le ambizioni.