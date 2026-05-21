Dagli inviati Pinones Arce e il ds Mazzoncini: "Gettate le basi, coinvolto il settore giovanile"

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Alla conferenza stampa indetta dalla Fiorentina sul calcio femminile hanno preso la parola anche il ds Simone Mazzoncini e il tecnico Pinones Arce.

Simone Mazzoncini: "Ringrazio per il rinnovo del contratto (novità di giornata, ndr, per altri due anni) e della fiducia. La stagione è iniziata con tanti cambiamenti, con il mister. E' iniziata bene, prima del giro di boa abbiamo fatto bene e chiuso secondi. Alla ripresa abbiamo avuto difficoltà con diverse sconfitte e questo periodo ci ha allontanato in maniera determinante dalla vetta e Champions. Poi si è ripresa ma ha manifestato up e down magari è mancata la leadership e questo ci ha portato a chiudere con rammarico al quarto posto. Ma il mister ha gettato le basi per un'identità e riprenderemo con la voglia di migliorare e inserire calciatrici funzionali. Un'altra cosa importante è il fatto che puntiamo al legame tra prima squadra e settore giovanile, con giocatrici giovani che si sono ritagliate uno spazio in serie A pur condizionando la Primavera. Al mister piace lavorare con le giovani e con lui vogliamo costruire quache cosa. Ci sono giocatrici fuuturibili"

Prossimo step? "Bisogna continuare così, abbiamo messo un primo mattone. Sul mercato servirà inserire giocatrici funzionali e alzare il livello qualitativo e funzionale. Quest'anno è cambiata la metodologia e il tecnico sta parlando con le ragazze, ora dobbiamo limare gli errori, trovare la personalità e assottigliare gli alti e bassi che ci sono stati. Ma la base è buonissima e chi resta parte da un anno di metodologia già collaudato".

Che margine di manovra ha il direttore sportivo del femminile? "Ho la fortuna di avere la fortuna di avere la fiducia, io manifesto sempre la mia idea e il direttore generale mi ascolta. Ne discutiamo e mi ascolta, c'è confronto ma mi prendo sempre la responsabilità. L'anno scorso abbiamo deciso di cambiare anche con dispiacere ed ho proposto io la mia idea di cambiare strada e Ferrari me l'ha avallata. Vedo apertura nei miei confronti, nessuno si tira indietro dagli errori ma c'è porta aperta ad un confronto. Il rinnovo? Quando ci si confronto faccio la disamina del mio pensiero e ho proposto la mia idea di andare avanti con lui".

Mercato italiano o straniere? "Più probabile che andremo sul mercato estero perché le giocatrici italiane forti chi le ha le tiene. E l'italianità e giocatrici che la trasmettano vogliamo crearcele nel Viola Park. L'idea delle italiane c'è visto che le giovani stanno crecendo e abbiamo qualità nel giovanile".

Mix tra giovani ed esperte? "L'idea è inserire l'esperienza che dia la leadership che è mancata oltre alle giovani".

Pinones Arce: "Voglio ringraziare tutti per la fiducia e il rinnovo. Dopo una stagione finita ci sarà sempre rammarico. Ci sono almeno 4 partite in cui abbiamo pareggiato invece che vinto e quelle vittorie ci avrebbero fatto chiudere seconde. Abbiamo cambiato la metodologia, allenandoci con le giovanili, per far capire che siamo un'unica famiglia. Come detto ho visto una partita di tutte le squadre, è questo il mio modo di coinvolgere tutti. Per il futuro ci portiamo dietro tante cose, le giocatrici futuribili e i dati che ci dicono che siamo sulla strada giusta. Quando c'è da fare una valutazione guardo anche i dati. Vengo qui per lavorare al 100% e per vincere sempre, così gli altri; sono infatti soddisfatto del modo in cui hanno lavorato tutti".

La stagione non ha soddisfatto, le chiedo qual è il rimpianto visto l'investimento e l'obiettivo? "Obiettivo è migliorare quanto fatto quest'anno. Non posso pensare a quello che c'era prima di me, anche io voglio vincere. I rimpianti sono che su certo partite dovevo gestire meglio le partite, ma ho creduto di più nello sviluppo delle giocatrici. Quando saremo pronti lo saremo davvero. Inutile andare alle qualificazioni e avere le difficoltà di passare il turno".

Come si spiega i cali e come migliorare? "Stiamo analizzando i cali, sia con le singole calciatrici sia con la squadra; se fosse così facile trovare la soluzione... Ma lavoriamo con esseri umani e persone, mi prendo tutte le responsabilità, siamo riusciti ad uscire dalle difficoltà tardi".

Che significano le scelte fatte in prospettiva che hanno penalizzato i risultati? "Intendevo lo sviluppo di una squadra, sono scelte non per non vincere ma per vincere sempre. Per far crescere il club e il settore giovanile".

Crescita sufficiente per puntare in alto e livello delle ragazze giovani? "Siamo cresciuti tutti, me compreso. Siamo tutti pronti ma lo sviluppo deve essere sempre lì. Siamo più pronti per la Champions sì".