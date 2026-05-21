Prestiti di rientro, Gazzetta: "Nessuno di loro resterà in viola"

Prestiti di rientro, Gazzetta: "Nessuno di loro resterà in viola"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 11:51Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nessuno dei giocatori di rientro dal prestito rientra nei piani della Fiorentina. Se quindi Simon Sohm e Amir Richardson, per fare due esempi legati al centrocampo, non dovessero essere riscattati da Bologna e Copenaghen gli verrà trovata un’altra destinazione. Un ragionamento che - si legge - vale per tutti i giocatori attualmente in prestito, di ogni reparto, perché ad ora non sono contemplati rientri alla base.