Prestiti di rientro, Gazzetta: "Nessuno di loro resterà in viola"
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Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nessuno dei giocatori di rientro dal prestito rientra nei piani della Fiorentina. Se quindi Simon Sohm e Amir Richardson, per fare due esempi legati al centrocampo, non dovessero essere riscattati da Bologna e Copenaghen gli verrà trovata un’altra destinazione. Un ragionamento che - si legge - vale per tutti i giocatori attualmente in prestito, di ogni reparto, perché ad ora non sono contemplati rientri alla base.
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