Fagioli intoccabile, Gazzetta: "Parte solo per un'offerta da 35 milioni"
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Su La Gazzetta dello Sport si parla di Nicolò Fagioli, intorno al quale ruota la ripartenza della Fiorentina. Il centrocampista è cresciuto - si legge - , è tornato ai suoi livello diventando il regista inamovibile di Paolo Vanoli. Per la società è intoccabile, anche se non mancano le pretendenti al suo cartellino. Per strapparlo alla Fiorentina ora servirebbe un’offerta altissima, irrinunciabile, superiore ai 35 milioni di euro. In pratica il doppio rispetto alla cifra pagata l’anno scorso alla Juventus.
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