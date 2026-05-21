Bressan al CorSport: "La Fiorentina riparta da Mandragora-Fagioli"

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L’ex centrocampista della Fiorentina, Mauro Bressan, ha parlato al Corriere dello Sport - Stadio di Rolando Mandragora: “Mandragora ha fatto un capolavoro con la Juventus. Tra l’altro è nelle sue corde, considerata la qualità. Inizialmente aveva avuto qualche atteggiamento discutibile, tipo a Reggio Emilia al momento del rigore, ma alla fine si è confermato una delle colonne portanti del centrocampo. Per me i viola devono ripartire da lui e Fagioli - chiosa Bressan - Poi tutti gli altri".