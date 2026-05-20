FirenzeViola Verso Fiorentina-Atalanta, per Kean anche oggi doppia seduta individuale

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A due giorni dalla bella vittoria con la Juventus e a due dalla gara con l'Atalanta, in mattinata la Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park dopo due giorni liberi (concessi quando non si sapeva ancora dell'anticipo della gara al venerdì). A parte Fabiano Parisi chelunedì scorso si è operato al crociato, tutti presenti gli altri. Moise Kean ancora a parte: per il giocatore doppia seduta individuale. Sono praticamente pochissime le possibilità dunque che scenda in campo venerdì sera contro l'Atalanta di Palladino, allenatore con cui ha disputato la sua miglior stagione in termini di gol della carriera.