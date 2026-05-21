Tre nomi per la panchina, La Nazione: "Intriga una ipotesi estera"

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La Nazione stamani in edicola scrive che tra i nomi più intriganti per la panchina viola c’è quello di Daniele De Rossi: Paratici lo stima, il suo profilo gli piace per la capacità di unire intensità, leadership e coraggio tattico. Ha dimostrato di poter esprimere un gioco aggressivo ma anche organizzato nelle due fasi. Occhio anche a Fabio Grosso, legato al ds della Fiorentina dai tempi della Juventus.

Al Sassuolo ha convinto ambiente e tifosi. Poi c’è Oliver Glasner, novità affascinante il cui calcio è offensivo e dinamico. Nel suo curriculum spicca soprattutto la vittoria dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte, risultato che ne conferma esperienza e mentalità vincente anche a livello europeo.