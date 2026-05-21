Malusci a La Nazione: "Tecnico? Straniero! I nostri mi hanno stufato"

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L’ex difensore viola, Alberto Malusci, si è così espresso a La Nazione sulla permanenza o meno di Paolo Vanoli: “Qualunque scelta dovrà essere ponderata e condivisa. Se il tecnico dovesse vedersi confermato, i dirigenti dovranno essere in grado di difenderlo e tutelarlo. Altrimenti alle prime sconfitte e i primi mugugni della prossima stagione saremmo punto e a capo. Il timore è questo, che debba lavorare con un macigno sulle spalle. Futuro? Se dipendesse da me cambierei allenatore dopo avergli detto un grande grazie. Come nuovo tecnico mi piacerebbe un profilo straniero, con idee fresche e nuove. Il calcio italiano mi ha un po’ stufato”.