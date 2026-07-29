Kean verso l'addio? Per Tuttosport Paratici ha già bloccato Pellegrino

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La Fiorentina vuole giocare d'anticipo sul mercato e non farsi trovare impreparata nel caso in cui Moise Kean dovesse lasciare Firenze nei prossimi giorni. Sul centravanti viola restano infatti accesi i riflettori, con il Como tra i club interessati e altre situazioni estere sullo sfondo. Per questo motivo Fabio Paratici si è già mosso, individuando un possibile sostituto e bloccando Mateo Pellegrino.

L'attaccante argentino del Parma è un profilo molto gradito alla dirigenza viola, anche se la valutazione dei gialloblù si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Le parti stanno lavorando sulla formula dell'operazione: l'idea è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni. Pellegrino, dal canto suo, avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento a Firenze e per lui sarebbe pronto un contratto di cinque anni. La Fiorentina, dunque, si porta avanti nel caso in cui il mercato dovesse aprire scenari inattesi attorno a Kean. Lo riporta Tuttosport.