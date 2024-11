KEAN, Le pagelle del suo ingresso contro la Francia

FirenzeViola.it

Poco meno di mezz'ora in campo per Moise Kean ieri sera a San Siro nel match di Nations League tra Italia e Francia. Il centravanti gigliato infatti è entrato in campo al posto di Retegui al minuto 66. Quotidiani piuttosto concordi nel dare la sufficienza all'attaccante classe 2000 che si fa notare in pieno recupero con un un mancino a botta sicura da dentro l'area di rigore respinto con un grnade intervento da Maignan.

I VOTI DI KEAN

La Nazione: 6

La Gazzetta dello Spoet: 6

Tuttosport: 5,5

Tuttomercatoweb: 5,5