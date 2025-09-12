Kean, il paperone della Fiorentina: stipendio più alto dell'era Commisso

Chiuso il calciomercato estivo è tempo di fare i conti e il Corriere dello Sport questa mattina in edicola li ha fatti relativi al monte ingaggi. Il totale degli stipendi della Fiorentina è aumentato al netto ma non al lordo grazie al decreto crescita. Oggi il tetto salariale dei viola è di 36,52 milioni, undici in più rispetto all’estate del 2019, la prima di Rocco Commisso a Firenze, quando il monte stipendi era di 25 milioni. Un aumento legato ai costi sempre più alti presenti nel mondo del calcio e ad una volontà di alzare l'asticella più volte ribadita dal club. A livello di ingaggio lo sforzo maggiore forse la Fiorentina lo ha fatto con Moise Kean.

Il centravanti classe 2000, con i suoi 4,5 milioni di Euro a stagione, è il giocatore più pagato dell'era Commisso. Superato anche Ribery che dal 2019 al 2021 si era fermato a 4 netti. Tra i top figurano poi Milenkovic, 3,3 netti nella sua ultima stagione in viola, e Nico Gonzalez, 3 milioni. Guardando all'anno precedente il podio dei tesserati vedeva ancora in testa Kean, anche se insieme a Gudmundsson, con uno stipendio di 2,2 milioni di Euro, seguiti da Kouame e Gosens a 2 milioni e dalla coppia Quarta-Adli con 1,8 milioni.