Kean, la Fiorentina può trattare per cifre più basse della clausola
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Il Corriere Fiorentino su Moise Kean scrive che è la Fiorentina a dover fare la prima mossa. Può decidere di non ascoltare alcun tipo di proposta e rimettersi soltanto alla clausola o far sapere al procuratore Lucci di essere disposta a trattare anche per cifre più basse. Ma la volontà di mettere il giocatore sul mercato non è poi così scontata.
L'effetto Mondiale da non scartare
Un altro aspetto da considerare, come si diceva all’inizio, è il Mondiale. È ovvio infatti che soprattutto per i grandissimi nomi il torneo americano può stravolgere le carte in tavola e dare il là a un effetto domino che a cascata avrebbe effetti anche sullo stesso Kean e sulla Fiorentina.
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