Sabato tornano Paratici e Ferrari. Occhio al riscatto di Solomon
La Fiorentina continua a muoversi per Manor Solomon. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, sabato Paratici e Ferrari rientreranno in Italia dopo i confronti avuti con la famiglia Commisso in America: le priorità sono chiare, ma restano da sistemare alcuni casi spinosi che non possono essere sottovalutati o tralasciati prima di procedere col mercato in entrata.
Il riscatto di Solomon un rebus
Uno dei casi spinosi a cui fa riferimento il quotidiano riguarda proprio l'esterno israeliano che - si legge sul quotidiano - costa caro, tanto che la dirigenza viola è in contatto col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto, attualmente vicino ai 10 milioni di euro. Da parte sua il giocatore ha già fatto capire di essere entusiasta dell'eventuale permenzenza alla Fiorentina.
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