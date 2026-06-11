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La Fiorentina riflette su Kean: vertice imminente con i suoi procuratori

La Fiorentina riflette su Kean: vertice imminente con i suoi procuratoriFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:00Copertina
di Niccolò Santi
La Fiorentina deve sciogliere le riserve su Moise Kean: nei prossimi giorni è atteso un confronto con i suoi procuratori

Moise Kean sarà l’ago della bilancia del mercato della Fiorentina. Il ragazzo guadagna 4,5 milioni di euro più bonus ed è quindi il giocatore viola più pagato di sempre, per questo la dirigenza sta riflettendo bene sul da farsi. Alle condizioni attuali tenere Kean potrebbe non essere così semplice, tanto più che la famiglia Commisso ha dato un input prioritario della sua scala gerarchica: alleggerire il monte ingaggi. Il resto si vedrà, sempre nei limiti del possibile. 

Atteso un vertice imminente

Presumibilmente la prossima settimana ci sarà un confronto tra la società viola e l’entourage di Kean. Un’occasione per capire fin da subito le intenzioni reciproche, considerando che dal primo di luglio entrerà in vigore per due settimane la clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Difficile aspettarsi un’offerta così alta, soprattutto dall’Italia ma forse anche dall’estero, ciò non toglie che le parti vogliano giustamente arrivare a quella data con le idee chiare.

Il punto di vista del ragazzo

Da parte sua il giocatore resterebbe più che volentieri a Firenze, dove ha ritrovato quella spensieratezza professionale che gli mancava da tempo. L’ultima stagione è stata caratterizzata dagli infortuni, ma a cose normali Moise Kean si è fatto valere dimostrandosi un elemento decisivo. I suoi procuratori si aspettano la massima trasparenza da parte della Fiorentina, il cui progetto ripartirà da Kean o semplicemente dai soldi che incasserà dalla sua cessione.