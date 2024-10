KEAN, Da monitorare giorno per giorno. Pongracic pure

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione, verso la gara di Lecce, prende in consegna gli acciaccati in casa Fiorentina e scrive che a Moise Kean non sono bastati i quattro giorni liberi concessi da Palladino per recuperare dalla lombalgia che lo attanaglia da prima della sosta. L'attaccante proseguirà con un percorso specifico in questi giorni e dal Viola Park non filtra molto pessimismo, la sua convocazione a Lecce non pare impossibile. Poi vedrà l'allenatore se impiegarlo o meno, ma resta una situazione da monitorare giorno dopo giorno.

Mentre c'è ancora più curiosità attorno a Marin Pongracic, il cui infortunio muscolare ai flessori è datato ormai 21 settembre. Doveva rientrare contro il Milan ma poi si è deciso di non rischiare ricadute, e la sosta fin qui non è bastata per guarire. Anche nel suo caso, le condizioni andranno analizzate passo per passo, giorno dopo giorno.