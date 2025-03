Kean come Balotelli, ma solo per un record: e a giugno sfida Haaland

Tutti pazzi per Moise Kean. Anche il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al centravanti della Nazionale Italiana e della Fiorentina, che sta vivendo una stagione da record: il Corriere parla dell'evoluzione del classe 2000, che contro la Gremania ha dimostrato il suo straordinario momento di forma. Ha già superato il suo miglior rendimento personale con 23 gol complessivi, battendo i 19 segnati tra Psg ed Everton nel 2020/21.

Scrive il CorSport: la crescita di Kean non è solo tecnica, ma anche caratteriale. Ha trovato maturità ed equilibrio, lasciandosi alle spalle il passato turbolento e i paragoni con Balotelli. Per il quotidiano, a dimostrare tutto ciò è il ruolo centrale che si è ritagliato a Firenze, con gol e molto altro. Ormai è un punto di riferimento per tutti. Inoltre la doppietta con la Germania lo ha inserito in un club ristretto di giocatori azzurri capaci di segnare due reti ai tedeschi, insieme a nomi leggendari come Riva, Piola e proprio Balotelli. Nel futuro ancora viola e, soprattutto azzurro, con la sfida a giugno alla Norvegia di Haaland.