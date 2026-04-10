Kayode stupisce in Premier, La Stampa: "È nel mirino della Juve"

Kayode stupisce in Premier, La Stampa: "È nel mirino della Juve"FirenzeViola.it
Oggi alle 12:23Rassegna stampa
di Redazione FV

L’edizione odierna de La Stampa scrive dell’ottima stagione che sta disputando l’ex Fiorentina Michael Kayode in Inghilterra. La valutazione del terzino del Brentford - si legge - sta salendo sempre di più, tanto è vero che alcuni importanti club lo seguono con interesse. Tra cui la Juventus, che secondo il quotidiano piemontese ha messo il suo nome in lista per la fascia destra. Ricordiamo che Kayode arrivò al Gozzano proprio dalla Juventus, salvo poi legare la sua carriera italiana soprattutto alla Fiorentina.