Cecchi su La Nazione: "A Londra riemergono tutti i difetti stagionali"

vedi letture

Questo è il pensiero di Stefano Cecchi, su La Nazione riguardo alla partita di ieri sera della Fiorentina: "Dopo un buon avvio durato poco più di venti minuti, l’errore di Dodo ha cambiato completamente la partita, con la Fiorentina che si è progressivamente spenta. Contro un Crystal Palace solido ma non imbattibile, sono riemersi i soliti problemi stagionali. La difesa continua a mostrare fragilità sotto pressione, commettendo errori gravi. Il centrocampo manca di personalità e idee, soprattutto quando Fagioli non riesce a incidere. In attacco, senza Kean, manca un giocatore decisivo, rendendo difficile credere in una rimonta".