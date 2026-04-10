Il migliore, i quotidiani graziano De Gea: sufficienze per il portiere
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Tra i non colpevoli della disfatta di ieri a Londra c’è David De Gea. Il portiere spagnolo viene salvato dalla maggior parte dei giornali sportivi in edicola che gli riservano una buona quantità di sufficienze nonostante la sconfitta per 3-0.
De Gea -
Gazzetta 6
CorFio 6,5
Nazione 6
CorSport 5,5
Tuttosport 5,5
RepFi 6
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