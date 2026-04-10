Il migliore, i quotidiani graziano De Gea: sufficienze per il portiere

Il migliore, i quotidiani graziano De Gea: sufficienze per il portiereFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Tra i non colpevoli della disfatta di ieri a Londra c’è David De Gea. Il portiere spagnolo viene salvato dalla maggior parte dei giornali sportivi in edicola che gli riservano una buona quantità di sufficienze nonostante la sconfitta per 3-0.

De Gea -

Gazzetta 6
CorFio 6,5
Nazione 6
CorSport 5,5
Tuttosport 5,5
RepFi 6