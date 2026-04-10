Piccoli in grande difficoltà. CorSport: "L'assenza di Kean pesa molto"
Il Corriere dello Sport - Stadio propone un'analisi della pesante sconfitta della Fiorentina a Londra, con Piccoli in grande difficoltà ma anche il resto della squadra. Roberto Piccoli, arrivato in estate per una cifra importante, non riesce a incidere ed è spesso contenuto fisicamente dai difensori avversari. L’attaccante lotta ma resta isolato, senza il supporto dei compagni, e finisce per essere quasi annullato dalla retroguardia inglese. La differenza atletica tra le due squadre appare evidente, con i viola in grande sofferenza per tutta la partita.
Unico squillo per Piccoli è un tiro facilmente parato, in una prestazione complessivamente opaca dell’attacco. L’assenza di un riferimento come Kean pesa molto e rende ancora più evidente la fragilità offensiva della Fiorentina.
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