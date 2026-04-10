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Sciopero controllori di volo, disagi e ritardi per alcuni tifosi della Fiorentina a Londra

Sciopero controllori di volo, disagi e ritardi per alcuni tifosi della Fiorentina a Londra
Oggi alle 13:13Primo Piano
di Luciana Magistrato

Non fosse bastato il ko per 3-0 della Fiorentina contro il Crystal Palace, per alcuni tifosi viola si prospettano possibili disagi per uno sciopero dei controllori di volo Enav che riguarda alcuni aeroporti italiani in particolare, previsto dalle 13 alle 17 ma con ripercussione su tutto il traffico aereo.

La Fiorentina, come raccontato, è già rientrata a Peretola, così come diversi tifosi più mattinieri e fortunati, ma per altri si prospettano disagi e ritardi, oltre a qualche volo di rientro già annullato. Della gita a Londra insomma per alcuni c'è davvero poco da salvare.