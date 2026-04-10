FirenzeViola La Fiorentina appena rientrata da Londra, ora seduta di scarico al Viola Park

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La Fiorentina, che ha passato la notte a Londra, dopo il sonoro ko rimediato dal Crystal Palace (3-0 per gli inglesi che mette in salita la qualificazione giovedì), è appena rientrata a Firenze. La squadra si sta dirigendo al Viola Park dove effettuerà una seduta di scarico, almeno chi ha giocato titolare ieri sera. La Fiorentina ora dovrà concentrarsi sulla gara di lunedì prossimo in campionato contro la Lazio, per poi provare a compiere l'impresa nella gara di ritorno dei quarti di Conference. In caso contrario sarà addio all'Europa per questa e per la prossima stagione.