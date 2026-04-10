Serve un'impresa. RepFi: "Fiorentina flebile, quasi imperdonabile"
Come scrive la Repubblica (ediz. Firenze) l’indomani di Crystal Palace-Fiorentina, servirà un’impresa. Per centrare la qualificazione, continuare a sognare la Conference e di giocare nelle coppe europee anche la prossima stagione.
Servirà un’impresa, fatta di coraggio e intensità, quella mancata per tutta la partita in una fredda serata londinese, scivolata via in balia degli eventi con solo una piccola reazione a inizio secondo tempo. Servirà un’impresa, nella speranza di ritrovare giocatori essenziali per la Fiorentina, come Kean, Solomon e Parisi, per dare imprevedibilità a un contesto apparso troppo scontato in attacco, con le polveri bagnate e troppo flebile in fissa, con errori di concetto imperdonabili in partite così delicate. Servirà un’impresa per una missione quasi impossibile, ribaltare tre gol e una sperequazione di valori apparsi evidenti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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